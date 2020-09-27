Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve MPİ kazanan numaralar hızlı bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar başlarken binlerce şans oyunu sever 21.30'da gerçekleşecek çekilişin sonucu bekleyişe geçti. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 64 Milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları araştırıyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazanan rakamlar burada!

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ İLE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango İdaresi ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Çekiliş tarihinin en büyük ikramiyesi bugün yine sahibini arayacak. 64 Milyon TL'lik dev ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyenler noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından sonuçlara bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecek.