Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve MPİ kazanan numaralar hızlı bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi için araştırmalar başlarken binlerce şans oyunu sever 21.30'da gerçekleşecek çekilişin sonucu bekleyişe geçti. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 64 Milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları araştırıyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazanan rakamlar burada!
Milli Piyango İdaresi ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Çekiliş tarihinin en büyük ikramiyesi bugün yine sahibini arayacak. 64 Milyon TL'lik dev ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyenler noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından sonuçlara bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecek.
ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA ÖDÜL 64 MİLYON TL!
Çılgın Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki yirmi üçüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. Önceki haftalarda tüm rakamları doğru bilen bir kişinin çıkmaması nedeniyle ödül de 64 Milyon TL'ye kadar yükseldi.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Sayısal Loto'nun 63 Milyon TL ödülün olduğu çekiliş bu akşam 21:30'da gerçekleşti.
Kazanan numaralar: 9 14 41 44 49 80 38
MP TV üzerinden canlı izlenebilecek olan tarihi çekilişin sonuçlarına bu başlık altından ulaşabileceksiniz.
KURALLAR
Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.