Nusaybin'de ebabil kuşu heyecanı

Nusaybin'de bir evin penceresinden eve ebabil kuşu girdi. Evdekiler tarafından yakalanan ebabil kuşu, evdekiler tarafından bir süre korunda. Ev sakinleri tarafından su verilen kuş daha sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Ebabil kuşu hakkında bilgiler ve hikâyesi, vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında bulunuyor. Türkiye'de bu türlerden sadece 4'ünün yaşadığı biliniyor. Kâ'be'yi yıkmaya gelen Ebrehe'nin helâk edilişinin anlatıldığı Fil Süresi'nde bahsedilen ebabil kuşları Kuran-ı Kerim'de adı geçen kuşlardan birisi.

EBABİL KUŞU

Ebabil kuşu, kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türüdür. Gece-gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Geceleri gören bir türdür. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar.

Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler. Çıkardıkları sesler ve görüntüsüyle görenleri adeta büyülemektedir. Genellikle şehirlerde yaşayan bu kuş türü, kırlangıç kuşuyla benzediği için zaman zaman karıştırılmaktadır. Ebabil kuşu yaşam sürelerinin yüzde 90'ınını havada süzülerek geçirirler. Ebabil kuşlarının çok sayıda türü vardır.