Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 17:22 ABONE OL
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 SA 212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu küçük sanayi sitesi yakınlarında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Direğe çarptıktan sonra hızını alamayan otomobil sürüklenerek refüjden yola indi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Seyda A., ile Emir Sefa A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobil, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA