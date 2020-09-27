Pitonlu tefecilik şebekesi çökertildi

Antalya merkezli İzmir, Siirt, Ankara ve Erzurum olmak üzere 5 ilde yapılan operasyonda vatandaşa yüksek faizle borç verip, ödeyemeyenleri silahla tehdit ve darp ederek senet imzalattıran tefecilik şebekesi çökertildi. Örgüt lideri K.E'nin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 9 Kasım 2019'da tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisi, eşi ve iki çocuğunu ölümüne neden olan Selim Şimşek'e ait yüklü miktarda borç senedi ele geçirildi. Aynı zamanda aramalarda, örgüt liderinin ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı piton cinsi yılan da bulundu.