Profesöre taciz suçlaması! Öğrenciler şikayetçi oldu!

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 10 öğrenci, Aralık 2019'da fakülte dekanlığına başvurarak son sınıf öğrencilerinin uygulamalı eğitim aldığı Prof. Dr. Z.E.B.'nin sözlü ve fiili tacizlerine maruz kaldıklarını iddia etti. Suçlamalar üzerine üniversitede bir komisyon oluşturuldu. Şikâyetçi öğrenciler, arkadaşlarını da tacizin tanığı olarak gösterdi. Tanık öğrenciler taciz iddialarını doğruladı. Bazıları, "Gözlerimle gördüm" diyerek arkadaşlarına şahitlik etti.

KÜFÜRLÜ KONUŞMA VE HAKARET...

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Öğrenciler kimliklerinin açıkça yayımlanmasını istemedi. Artık hiçbiri öğrenci de değil. Hepsi mezun olup göreve başlamış. Bir kısmı İzmir'de bir kısmı başka şehirlerde. Aralarında erkekler de var. Erkekler tacize değil; küfürlü konuşma ve hakarete maruz kalmışlar.

PROF Z.E.B.: 'KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL'

Fakülte yönetimi soruşturmanın sürdüğünü belirterek açıklama yapmadı. Prof. Dr. Z.E.B., kendisini "Soruşturma bittiğinde de suçlamaların asılsız olduğu görülecektir. Kesinlikle iftira. 100 kişilik bir ortamda iddia edilen fiillerin gerçekleşmesi mümkün değil" diye savundu. Eşi Prof. Dr. N.B. de "Eşim çok disiplinli ve kuralcıdır. 30 yıldır birlikte çalışıyoruz. Binlerce öğrenci eğittik. Geçen dönemin mezunları eşime hediye bile verdiler. İftira olduğuna inanıyorum. Eşimin arkasındayım" dedi.