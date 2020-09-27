Savcılıktan flaş karar! Arkadaşına duş başlığıyla saldırınca...

Olay, 16 Mayıs günü yaşandı. İstanbul Şişli'de ikamet eden Avukat Eray E. ve arkadaşı Ahmet D. aynı evi paylaşıyorlardı. Olay günü iki arkadaş arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma başladı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve iddiaya göre Eray E. banyoda bulunduğu bir anda duş başlığı ve hortumu yerinden kopararak Ahmet D.'ye saldırdı. Arbede sırasında hortumu eline geçiren Ahmet D. de avukat arkadaşını yaraladı.

Hastaneye başvurarak tedavi altına alınan gençlerin basit şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Durum polise intikal ettirilince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada taraflar birbirlerinden şikayetçi olmasa da, savcılık taraflar hakkında iddianame düzenledi. İddianamede de gençlerin tartışma sırasında birbirlerini duş başlığı ve hortumu ile döverek yaraladıkları anlatıldı.

DUŞ BAŞLIĞI HORTUMU SİLAH SAYILDI

Savcı, duş başlığını silah niteliğinde değerlendirip, taraflar hakkında silahla kasten yaralama iddiasıyla 2'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.