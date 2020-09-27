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Savcılıktan flaş karar! Arkadaşına duş başlığıyla saldırınca...

'da pandemi sürecinde aynı evi paylaşan iki arkadaş, tartışma sırasında birbirilerine duş başlığı hortumuyla saldırınca hastanelik oldu. E. ve arkadaşı Ahmet D., birbirileri hakkında şikayetçi olması da Cumhuriyet Savcısı duş başlığını 'silah' saydı ve iki arkadaş hakkında 'silahla kasten yaralama' iddiasıyla ikişer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 27.9.2020 15:48 Son Güncelleme: 27.9.2020 15:49 ABONE OL
Savcılıktan flaş karar! Arkadaşına duş başlığıyla saldırınca...

Olay, 16 Mayıs günü yaşandı. İstanbul Şişli'de ikamet eden Avukat Eray E. ve arkadaşı Ahmet D. aynı evi paylaşıyorlardı. Olay günü iki arkadaş arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma başladı. Yaşanan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü ve iddiaya göre Eray E. banyoda bulunduğu bir anda duş başlığı ve hortumu yerinden kopararak Ahmet D.'ye saldırdı. Arbede sırasında hortumu eline geçiren Ahmet D. de avukat arkadaşını yaraladı.

Hastaneye başvurarak tedavi altına alınan gençlerin basit şekilde yaralandığına dair rapor verildi. Durum polise intikal ettirilince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmada taraflar birbirlerinden şikayetçi olmasa da, savcılık taraflar hakkında iddianame düzenledi. İddianamede de gençlerin tartışma sırasında birbirlerini duş başlığı ve hortumu ile döverek yaraladıkları anlatıldı.

DUŞ BAŞLIĞI HORTUMU SİLAH SAYILDI

Savcı, duş başlığını silah niteliğinde değerlendirip, taraflar hakkında silahla kasten yaralama iddiasıyla 2'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

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Savcılıktan flaş karar! Arkadaşına duş başlığıyla saldırınca...
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