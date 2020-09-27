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Son Dakika: İstanbul'daki ölümcül skandalında o isim yakalandı

’ndeki Newlife isimli operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki ’ın ölümüyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli pratisyen hekim Öner Ö. yakalandı. Şüpheli işlemleri ardından tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 27.9.2020 20:20 Son Güncelleme: 27.9.2020 20:35 ABONE OL
Son Dakika: İstanbul'daki ölümcül botoks skandalında o isim yakalandı

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Newlife isimli güzellik merkezinde botoks operasyonu geçirdikten sonra hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın ölümüyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada daha önce emniyet ifadeleri ardından serbest bırakılan 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

2 şüpheli İzmir Menemen'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Erdal D., tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ömer E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDU

İlk etapta mahkemeden serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolan Bülent B. ve Öner Ö. isimli şüphelileri arama çalışmaları sürüyordu.

TUTUKLANDI

Tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir son dakika yaşandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama çıkarılan şüpheli Pratisyen Hekim Öner Ö. göxaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadeler ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Dakika: İstanbul'daki ölümcül botoks skandalında o isim yakalandı
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