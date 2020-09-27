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Son dakika: Şile'de düzenlenen festival 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Şile'de 2 bine yakın gencin, festival yaptıkları alanda koronavirüsü umursamadan sergilediği hareketler şaşkına çevirdi. Son dakika haberine göre sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin maske de takmadığı görüldü. El ele tutuşarak halay çeken, göbek atan gençler kamp alanını da çöplüğe çevirdi. Skandal olay havadan görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 10:40 Son Güncelleme: 27.9.2020 10:44 ABONE OL
Son dakika: Şile'de düzenlenen festival 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi.

Son dakika: Şile'de düzenlenen festival 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti.

Son dakika: Şile'de düzenlenen festival 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Şile'de yapılan bir kamp festivalinde mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı.

Son dakika: Şile'de düzenlenen festival 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Festivalde onlarca kişinin el ele tutuşup halay çekerek göbek atması pes dedirtti.

Son dakika: Şile'de düzenlenen festival 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı.

Son dakika: Şile'de düzenlenen festival 'bu kadarına da pes' dedirtti!

Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü.

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Son dakika: Şile'de düzenlenen festival 'bu kadarına da pes' dedirtti!
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