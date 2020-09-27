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açıklandı mı? İdaresi ile 27 Eylül çekiliş sonuçları BURADA!

Haftanın 3 günü İdaresi (MPİ) ile tarafından bünyesindeki MP TV'de canlı çekilişi yapılan 'nun 27 Eylül 2020 Pazar şanslı numaraları belirleniyor. Bugün (27 Eylül 2020 Pazar) yapılacak MP TV canlı çekilişi için kazandıran numaraları doğru bilmerek kazanma umuduyla online bilet alan şans oyunu severler için açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. ile motorunu burada bulabilir ve Süper Loto sonuçları şanslı numaralar ile biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz. İşte günün MPİ kazandıran numaraları…

Giriş Tarihi: 27.9.2020 18:30 Son Güncelleme: 27.9.2020 18:30 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

İdaresi(MPİ) tarafından tamamen yenilenerek şans oyunu severlerin hizmetine sunulan oyunu sonuçları, aracılığıyla MP TV ile belli olacak. Oyunun yenilenmesiyle birlikte büyük ikramiyede de hatırı sayılır bir artışa giden (MPİ) ve , bugün yapılacak MP TV canlı yayında MPİ 27 Eylül ile günün şanslı numaralarını şans oyunu severlere duyuracak. Bu bağlamda Milli Piyango Online ile 27 Eylül kazandıran numaralarını öğrenmek isteyen şans oyunu severler Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (27 EYLÜL 2020 PAZAR)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen canlı çekilişle 27 Eylül Süper Loto sonuçları ve ekranını bu başlık altından kontrol ederek şanslı numaralarla biletinize çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz. Günün MPİ sonuçları şöyle…

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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