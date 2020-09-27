Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 27 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber Süper Loto sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tam 23 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha arttı.
Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 3, 14, 20, 21, 40, ve 55 oldu. 5 bilen 10 kişi olurken 4 bilen kişi sayısı bin 49 olarak açıklandı.
Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 27 Eylül 2020 Pazar günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
Milli Piyango Online 27 Eylül Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;
Süper Loto çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de olacak. Güncel sonuçlar için haberimizi takip etmeye devam edin.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
Haftanın üç günü, Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da yapılacak.