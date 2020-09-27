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Taksicilerin yolcu kavgası: 3 ölü 4 yaralı

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Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Taksicilerin yolcu kavgası: 3 ölü 4 yaralı
İSTANBUL Esenyurt'ta iki taksi durağı çalışanları arasında çıkan kavgada 3 taksici öldü, 4 taksici ise yaralandı. Olay Köyiçi Meydanı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, iki taksi durağı çalışanları arasında 1 ay önce "Benim durağımın yolcusunu aldın" tartışması yaşandı. Taksiciler arasında dün de silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada, bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan Hastane Taksi Durağı çalışanlarından Cengiz ve Yavuz Dayanmaz kardeşler ile Sinan Öztürk hayatını kaybetti. Tahir Ç. ile Merkez Taksi Durağı çalışanları Fatih G., Yalçın D. ve Zeytin A. ise yaralandı. Kaçan saldırgan aranıyor.
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Taksicilerin yolcu kavgası: 3 ölü 4 yaralı
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