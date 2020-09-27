Taksim'de sokakta yürüyen genç kız, neye uğradığını şaşırdı!

"KIZ BAĞIRAMADI, ŞOK GEÇİRDİ"



Olayla ilgili konuşan Enes Yılmaz, "Ben burada oturuyordum, kendime kahvaltı hazırlıyordum. Kızı buradan takip ediyordu. Aradan gördüm, kız telefonla görüşüyordu ve kulaklık takılıydı. Takip ettiği için yakaladığı an aldığı gibi aşağıya doğru kaçtı. Biz önce arkadaşı herhalde şaka yapıyor sandık. O yüzden müdahale edemedik. Burası kalabalıktı, kız zaten şok geçirdi. Aynı anda da görüntülü konuştuğu için hiçbir şeyin farkına varamadı. Kız zaten elini gördü, kendini biraz çekti ama çalan arkadaş profesyonel olduğu için aldığı gibi kaçtı. Elindeki telefonu aldı ama şarj aleti buraya uçtu. Kız bağırmadı, şok geçirdi. Aşağıya kadar gitti ama çocuk baya hızlı kaçtı. Sonrasında polisi aramadık, kız gitti şikayetçi oldu ve 1 saat sonra polis geldi. Kamera görüntülerine baktık şahıs tabi maske taktığı için yüzü tanıdık değil" dedi.



