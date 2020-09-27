Tokat’ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat merkeze bağlı Aktepe köyü ormanlık alanda 4 ayrı yerde yangın çıktı. Çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına Tokat, Amasya, Sivas, Çorum ve Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangına Tokat Belediyesi ile Çamlıbel Belde Belediyesi ekipleri müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Karadan devam eden çalışmaların yanı sıra havadan da yangın söndürme helikopteri müdahale bulundu. İş makineleri ile de oldukça sık olan ormanlık alandaki yol açılarak yangının büyümesi önlendi. Jandarma ekipleri yangın neden olduğu iddiası ile bir çobanı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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