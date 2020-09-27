Virüsten 71 kişi daha hayatını kaybetti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosuna göre dün yapılan 102 bin 9 testten bin 511'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 71 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 929 oldu. Dün iyileşen bin 232 kişi ile toplam iyileşen hasta sayısı ise 274 bin 514'e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 936 bin 581, toplam hasta sayısı 312 bin 966, toplam vefat sayısı 7 bin 929, zatürre oranı yüzde 6.6, ağır hasta sayısı bin 615, toplam iyileşen hasta sayısı 274 bin 514 oldu.Bakan Koca, "Tespit edilen bin 511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA