Yemeğinden kopmuş insan parmağı çıktı! "Yarısını yemişim..."

"Çalıştığım fabrikada öğlen yemeğine çıktım. Yemeği yediğim esnada ağzımda sert bir cisme denk geldim. Dişlerim arasından çıkardığımda insan parmağı olduğunu fark ettim. Bu olaydan bir süre önce aşçıbaşının parmağının koptuğunu duymuştum ve onun parmağının olduğunu düşündüm. Yetkililere söyledim ama üstünü kapatmak için insan parmağına benzemediğini söylediler. Hastaneye gidip midemi yıkattım. Doktor yaptığı kontrolde insan parmağı olduğunu söyledi. Aldığım raporda da yazıyor ve parmağın da yarısını yemişim. Parmağı ise istifra ile birlikte çıkarmışım."