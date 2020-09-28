1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

"BU OLAYI DUYUNCA ŞOK OLDUM"



Mahalle sakini Yılmaz Aslan, "Ben aileyi yakından tanıyorum. Dört çocukları vardı. En küçük çocuğu rahatsızdı. Sürekli hastaneye gidiyordu. Bu olayı duyunca ben de şok oldum." dedi.