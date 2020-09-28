Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

Sancaktepe'de 1 yaşındaki Hayat Neccar isimli bebek, solunum şikayetiyle anne babası tarafından hastaneye götürülmüş ve küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Vücudunda izler de bulunan çocuğun ölümü şüpheli bulununca anne-babası gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 16:04 Son Güncelleme: 28.9.2020 16:15 ABONE OL
1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

Olay, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Avşar Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında yaşayan Suriye uyruklu ailenin 4 çocuğundan en küçük olanı 1 yaşındaki Hayat Neccar gece saatlerinde iddiaya göre solunum sıkıntısı çekti.

1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

Aile Hayat Neccar'ı ilk olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. Neccar, buradan Çekmeköy'de bir hastaneye sevk edildi.

1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

1 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Neccar'ın vücudunda çeşitli izler olduğunu gören sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hayat Neccar'ın annesi ve babasıyla birlikte komşularını ifadeleri alınmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

Mahalle sakinleri yaklaşık 6 ay önce Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği iddia etti. Hayat Neccar'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

"BU OLAYI DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Mahalle sakini Yılmaz Aslan, "Ben aileyi yakından tanıyorum. Dört çocukları vardı. En küçük çocuğu rahatsızdı. Sürekli hastaneye gidiyordu. Bu olayı duyunca ben de şok oldum." dedi.

1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...

Sosyal Hizmetlerin Hayat Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu da söyleyen Aslan, "Bu konu hakkında şikayetçi oldular. Ben kendi çocuğuma kendim bakarım demişti." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
1 yaşındaki Hayat bebeğin ölümünde korkunç şüphe! Anne-babası gözaltına alındı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA