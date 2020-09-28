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1.5 yaşındaki , 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, iddialara göre annesiyle beraber misafirliğe gittiği evin balkonunda sandalyenin üzerine çıkan ve dengesini kaybeden 1.5 yaşındaki Karadeniz, 5. kattan aşağıya düştü. Beton zemine düşen minik Ceylin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 13:03 Son Güncelleme: 28.9.2020 13:14 ABONE OL
1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. 1.5 yaşında olan Karadeniz ve annesi E. Karadeniz, 1530 sokaktaki bir eve misafirliğe gitti. İddiaya göre, balkon kenarında bulunan sandalyenin üzerine çıkan kız çocuğu, bu sırada dengesini kaybederek 5. kattan beton zemine düştü.

1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

YOLDAN GEÇEN BİR HEMŞİRE İLK MÜDAHALESİNİ YAPTI, KURTARILAMADI

Ağır yaralanan küçük kıza ilk müdahale, yoldan geçen bir hemşire tarafından yapıldı. Yerde hareketsiz ve kanlar içerisinde kalan çocuğa defalarca kalp masajı yapan hemşire, yoldan geçen bir sürücünün yardımı ile minik Ceylin'i Torbalı Devlet Hastanesine götürdü.

1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Durumu kritik olan küçük kız, daha sonra ise Dokuz Eylül Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleler rağmen 1.5 yaşında olan Karadeniz kurtarılamadı. Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
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