1.5 yaşındaki Ceylin Azra, 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Durumu kritik olan küçük kız, daha sonra ise Dokuz Eylül Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahaleler rağmen 1.5 yaşında olan Ceylin Azra Karadeniz kurtarılamadı. Yaşanan acı olayla ilgili soruşturma sürüyor.