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kalesi nerede? kim tarafından ne zaman yapıldı?

Türk tarihi açısından büyük öneme sahip Kalesi tarihi ve özellikleriyle merak ediliyor. Binlerce yıl önce inşa edilen kale tarafından ele geçirilince önemi artmıştır. Dönemin ihtişamlı kalesi sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiştir. 1090 yılında Hasan Sabbah’ın eline geçen kaleyi birçok hükümdar kuşatmaya çalışmıştır. , İran’ın kuzey taraflarında yer alan Kazvin’deki Elbruz Dağları’nda olduğu biliniyor. Peki ? Alamut kalesi kim tarafından ne zaman yapıldı?

Giriş Tarihi: 28.9.2020 17:11 ABONE OL
Alamut kalesi nerede? Alamut kalesi kim tarafından ne zaman yapıldı?

Elemût – Belde't-ûl'İkbâl olarak da bilinen kalesi tarihi, yeri ve özellikleriyle her dönem merak ediliyor. Türk tarihinde birçok hükümdar tarafından kuşatılmaya çalışan Alamut 860 yılında inşa edilmiştir. Hazar Denizi'nin güneyinde yer aldığı bilinen kale 'ın eline geçince önemi artmıştır. nerede? Alamut kalesi kim tarafından ne zaman yapıldı?

ALAMUT KALESİ NEREDE?

Alamut Kalesi İran'ın Kavzin şehrinde yer alan bir kaledir. 890 yılında inşa edilen Alamut kalesi Elbruz dağlarının yamaçlarında bulunur. Hazar Denizi'nin güneyinde yer almaktadır.

İşte Alamut kalesi hakkında merak edilenler…

Alamut kalesi nerede? Alamut kalesi kim tarafından ne zaman yapıldı?

ALAMUT NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Kalesi İran'ın Kavzin şehrinde yer alan bir kaledir. Elbruz dağlarının yamaçlarında bulunur. Hazar Denizi'nin güneyinde yer almaktadır.

ALAMUT KALESİ KİM TARAFINDAN NE ZAMAN YAPILDI?

Alamut kalesi 860 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Alamut kalesi aynı zamanda Elemût – Belde't-ûl'İkbâl olarak da adlandırılan bir kaledir. Tarihçilere göre Deylem hükümdarlarından biri tarafından inşa ettirilmiştir. Kale pek çok kez defalarca inşa ettirilmiştir. Kale haşhaşi lideri olan 'ın eline 1090 yılında geçit. Batı'nın karargahı olarak Alamut kalesi kullanılmış oldu.

Alamut kalesi nerede? Alamut kalesi kim tarafından ne zaman yapıldı?

kalesi tarihte pek çok hükümdar tarafından kuşatılmıştır. Sultan Melikşah tarafından kuşatılan kale, başarılı olamadı. Kale uzun süre kuşatıldı fakat Batiniler kaleyi hiçbir topluluğa vermedi uzun süre Batiniler elinde kalan tarihte ilk kez Moğollara teslim edildi. Moğol hükümdarı Hülagu'nun kuşatılması ile 1256 yılında kale Batinilerin elinden alınmış oldu.

Moğol hükümdari Hülagu kaleyi feth ettikten sonra yerle bir etmiştir. Kale büyük tahribata uğramıştır. Batiniler tekrardan kaleyi ele geçirmek için hazırlanıp gelseler de Moğollar kaleyi vermedi ve Batiniler bu saldırıda bozguna uğratılmış oldu. Safeviler zamanında ise kale ilk kez hapishane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Alamut kalesi Moğollar tarafından yerle bir edildikten sonra günümüze kadar hiç onarılmadı. Kale harabe şeklinde şuan savaş kalıntılarını taşıyan bir kaledir.

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Alamut kalesi nerede? Alamut kalesi kim tarafından ne zaman yapıldı?
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