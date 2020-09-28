Elemût – Belde't-ûl'İkbâl olarak da bilinen Alamut kalesi tarihi, yeri ve özellikleriyle her dönem merak ediliyor. Türk tarihinde birçok hükümdar tarafından kuşatılmaya çalışan Alamut 860 yılında inşa edilmiştir. Hazar Denizi'nin güneyinde yer aldığı bilinen kale Hasan Sabbah'ın eline geçince önemi artmıştır. Alamut kalesi nerede? Alamut kalesi kim tarafından ne zaman yapıldı?
Alamut Kalesi İran'ın Kavzin şehrinde yer alan bir kaledir. 890 yılında inşa edilen Alamut kalesi Elbruz dağlarının yamaçlarında bulunur. Hazar Denizi'nin güneyinde yer almaktadır.
İşte Alamut kalesi hakkında merak edilenler…
Alamut Kalesi İran'ın Kavzin şehrinde yer alan bir kaledir. Alamut kalesi Elbruz dağlarının yamaçlarında bulunur. Hazar Denizi'nin güneyinde yer almaktadır.
Alamut kalesi 860 yılında inşa edilmiş bir kaledir. Alamut kalesi aynı zamanda Elemût – Belde't-ûl'İkbâl olarak da adlandırılan bir kaledir. Tarihçilere göre Deylem hükümdarlarından biri tarafından inşa ettirilmiştir. Kale pek çok kez defalarca inşa ettirilmiştir. Kale haşhaşi lideri olan Hasan Sabbah'ın eline 1090 yılında geçit. Batı'nın karargahı olarak Alamut kalesi kullanılmış oldu.
Alamut kalesi tarihte pek çok hükümdar tarafından kuşatılmıştır. Sultan Melikşah tarafından kuşatılan kale, başarılı olamadı. Kale uzun süre kuşatıldı fakat Batiniler kaleyi hiçbir topluluğa vermedi uzun süre Batiniler elinde kalan Alamut kalesi tarihte ilk kez Moğollara teslim edildi. Moğol hükümdarı Hülagu'nun kuşatılması ile 1256 yılında kale Batinilerin elinden alınmış oldu.
Moğol hükümdari Hülagu kaleyi feth ettikten sonra yerle bir etmiştir. Kale büyük tahribata uğramıştır. Batiniler tekrardan kaleyi ele geçirmek için hazırlanıp gelseler de Moğollar kaleyi vermedi ve Batiniler bu saldırıda bozguna uğratılmış oldu. Safeviler zamanında ise kale ilk kez hapishane olarak kullanılmaya başlanmıştır. Alamut kalesi Moğollar tarafından yerle bir edildikten sonra günümüze kadar hiç onarılmadı. Kale harabe şeklinde şuan savaş kalıntılarını taşıyan bir kaledir.