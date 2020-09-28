Arkasından konuşan iş arkadaşını öldürdü!

Zeytinburnu'nda aynı fabrikada çalışan iki arkadaş arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Muharrem Dikbaş arkadaşı Erol Sayın'ı işyerinde arkasından konuştuğu iddia ile tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen olay yerine gitti. Elinde silahla kaçmaya çalışan şüpheli Muharrem Dikbaş dur ihtarı ile durdurulup yere yatırıldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli silahı ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin Zeytinburnu Asayiş Bürodaki işlemleri devam ediyor.



AYNI FABRİKADA İŞÇİLER



Olay, Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi üzerinde sabah 06.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan iplik fabrikasında güvenlik olarak çalışan Muharrem Dikbaş aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Erol Sayın'a tabancayla ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Sayın, kan içinde yere düşerken saldırgan Muharrem Dikbaş, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Caddenin yakınlarında bulunan Merkezefendi Polis Merkezi'nde görev yapan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine koştu. Kaçmaya çalışan Dikbaş, tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Merkezefendi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Polis ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erol Sayın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede bir süre delil araştırması yaptı. Yapılan incelemenin ardından Sayın'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



ARKASINDAN KONUŞTUĞU İÇİN YAPMIŞ



Yakalanan şüpheli Muharrem Dikbaş'ın işlemleri Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büroda devam ederken şüphelinin iş arkadaşını iş yerinde arkasından laf ettiği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi.