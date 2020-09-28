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Nedir? Asaf Ne Demek?

Dünyanın en güzel duygularından birisi evlat sahibi olmaktır. Bu duyguyu yaşayan ve mutlu haberi alan anne, baba adayları ilk olarak ona verecekleri ismi düşünmeye başlarlar. Erkek bebeği olacak bireylerin üzerinde durdukları seçenekler arasında Asaf ismi de yer almaktadır. nedir sorusu da bu noktada akıllara gelir. Asaf isminin anlamı ve kökenine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Asaf isminin anlamı ne demek ve Kur’an’da geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:47 ABONE OL
Asaf İsminin Anlamı Nedir? Asaf Ne Demek?

Erkek bebek evladı için gün sayan anne, baba adayları ona koyacakları isim için yakın çevresinden öneri alıp, internet üzerinden de araştırmalar yapmaktadır. Asaf isminde karar kılan kişiler bu ismin anlamı ve kökenini ise merak etmektedir. Arapça kökenli bir isim olan Asaf, son yıllarda sıkça tercih edilen bir isim olarak dikkat çekmektedir. Asaf isminin anlamı nedir sorusu ise sıkça akıllara gelir. Peki, Asaf isminin anlamı ne demek ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilen tüm ayrıntılar...

ASAF İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asaf, son yılların en popüler isimleri arasında yer almaktadır. Erkek bebekler için tercih edilem bu isim Arapça kökenlidir. Kulağa hoş gelmesi, farklı ve söylenişinin kolay olması en çok tercih edilme nedenlerinden birisidir.

Asaf ismi vezir anlamını taşır. Hz. Süleyman'ın zeki ve güçlü vezirinin ismi de Asaf'tır. Osmanlı zamanında padişahların vezirlerine de bu isim verilirdi.

ASAF İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde Asaf ismi bulunmamaktadır. Ancak Neml suresinde yer alan Hz. Süleyman kıssasında adı geçen vezir, Asaf olarak yorumlanmıştır.

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Asaf İsminin Anlamı Nedir? Asaf Ne Demek?
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