Asel İsminin Anlamı Nedir? Asel Ne Demek?

Kız çocuğu olacağına öğrenen ve anne, baba olmaya hazırlanan bireyler isim araştırması yapıyor. Ona hayatı boyunca sesleneceği, güzel anlam taşıyan bir isim vermek isteyenler isimlerin anlamlarına da özellikle dikkat ediyor. Asel isminin anlamı nedir sorusu ise bu noktada en çok akıllara gelen başlıklardan bir tanesidir. Asel isminin anlamı hakkında bilgi edinerek son kararı buna göre verecek olanlar doğru yerdeler. Peki, Asel ismi ne demek ve Asel ismi Kur'an'da geçiyor mu?

ASEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Cennetteki dört ırmaktan birisi olarak tabir edilmektedir. Bir başka adıyla bal anlamına gelen bu isim birçok anne, baba tarafından yeni doğan kızlarına verilir. Okunuşu açısından kulağa hoş gelmesi, farklı ve kolay olması bu ismin tercih edilmesinin başka nedeni olarak nitelendirilebilir.

ASEL İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Asel, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Muhammed suresinde geçmektedir. Surenin 15. Ayetinde cenneti dört ırmaktan bahsedilirken, Asel ismi de geçer.