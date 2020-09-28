ATV’ye yazdığı mektupla bebek hayali gerçek oldu

İstanbul'da yaşayan 12 yıllık evli Şükriye-Cemal Arslan çiftinin hayatı atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yazdıkları mektupla değişti. Sunucu Müge Anlı'nın geçen yıl 'Hayallerinizi bana yazın. Gerçekleştirebildiğim olursa başımla birlikte ne mutlu' deyince annelik özlemiyle yanıp tutuşan Şükriye Arslan kağıt kaleme sarıldı, tüp bebek isteğini yazıya döktü. Bu dileğe kayıtsız kalmayan ekip harekete geçti. Tüp bebek için tedavi süreci başladı. Ve 12 yıllık özlemi bitiren müjdeli haber geldi... Hamile kalan Şükriye Arslan nur topu gibi bir erkek evlat dünyaya getirdi. Bebeğine ise doktorunun Hürkan adını verdi. Çiçeği burnunda anne, "Bu mutluluğumuz teşekkürle izah edilemez." dedi.Anne Şükriye Arslan, mektubu 2019'da yazdığını belirtti. Müge Anlı ve ekibinin mektubuna cevap verdiğini söyleyen anne, "Sonrasında sürecin başından sonuna kadar titizlikle takip ettiler. Çevre Hastanesi sahibi Gülten Aşıcıoğlu ve Doktorumuz Hürkan Akyol ile tanıştırdılar. 12 yıllık anne olma hayalim tam gerçek oldu hamile kaldım derken pandemi süreci başladı. Herkes gibi ben de korku dolu zamanlar yaşadım. "Ya hastalanırsam, ya çocuğuma bir şey olursa" diye çok korktum. Ama çok şükür her şey yolunda gitti ve oğlum Hürkan bebeği 27 Haziran 2020 tarihinde saat 23.08'de kucağıma aldım" dedi.