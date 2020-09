Başkan Altay’dan 10 bin tablet müjdesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla yaklaşık 10 bin öğrenciye tablet göndereceklerini belirten Başkan Altay, öğrencilere seslenerek şunları söyledi: "Eğitim öğretim yılımız açıldı ve bu sene her zamankinden daha farklı bir şekilde uzaktan eğitimle dersleri takip ediyorsunuz. Yeni sisteme ayak uyduran ve eğitimi her konundan daha önemli gören öğretmenlerimiz velilerimiz ve sizlere teşekkür ediyorum."Başkan Altay "Ülkemizin 2023 ve 2053 hedeflerine ulaşmasında en büyük gücümüz gençliğimizdir. Bu konuda size olan güvenim her geçen gün artmaktadır. Unutmayın ki biz her zaman sizin yanınızdayız. Konyamızda 8 ve 12. sınıflarda okuyan, önümüzdeki yıl sınavlara girecek arkadaşlarımızdan uzaktan eğitimi takip edecek ekipmanı olmayanlara tablet desteği vermek bir için çalışma başlattık. Evinde interneti ve tableti olmayan gençlerimizin bilgilerini Milli Eğitim Müdürlüğü'müzden aldık ve yaklaşık 10 bin öğrencimize en kısa zamanda tabletlerini göndereceğiz. Size düşen derslerinizi takip etmek, çalışmak ve sonunda başarılı olmaktır. Devletimiz, milletimiz ve aileniz sizden bu başarıyı bekliyor. Tüm öğrencilerimizi gönülden selamlıyor, başarılar diliyorum. Yaptığımız bu çalışmanın Türkiye'ye örnek ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.KONYA Bilim Merkezi, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde Pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında bilim meraklılarına hizmet veriyor. Konya Bilim Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni normalleşme takvimi doğrultusunda ziyaretçilerini bilimle buluşturuyor.Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, yeni normalleşme sürecinde gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak sosyal mesafeye uygun olarak bilim meraklılarına hizmet veriyor. ŞEHRİNKonya Bilim Merkezi, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun şekilde Pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında bilim meraklılarına hizmet veriyor. Konya Bilim Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni normalleşme takvimi doğrultusunda ziyaretçilerini bilimle buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi, yeni normalleşme sürecinde gerekli tüm hijyen tedbirlerini alarak sosyal mesafeye uygun olarak bilim meraklılarına hizmet veriyor.HER YIL düzenli olarak gerçekleştirdiği Yaz Bilim Kamplarını, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitimle online olarak öğrencilerle buluşturan Konya Bilim Merkezi, Türkiye'nin birçok şehrinden 5-17 yaş arası öğrencilerin tatillerin en verimli şekilde geçirebilmeleri için çeşitli bilimsel aktiviteler gerçekleştirdi. Öğrenciler bilimsel atölye çalışmalarıyla; merak, öğrenme ve dayanışma duygularını geliştirme fırsatı buldu. Teknoloji, STEM+A (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik), MAKER ve Data olmak üzere 4 farklı temada gerçekleştirilen atölyelerde kullanılan materyaller katılımcıların evlerine gönderilirken; öğrenciler teknolojik altyapılarını güçlendiren kodlama, elektronik ve 3D tasarım gibi atölye çalışmalarına uygulamalı olarak katılım sağladı. Pazartesi hariç hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu da 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren Konya Bilim Merkezi'ndeki etkinliklerden haberdar olmak isteyenler Konya Bilim Merkezi'nin ww.kbm.org.tr web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebiliyor.