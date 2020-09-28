Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beykoz'da komşular arasında kavga kamerada

Beykoz'da komşular arasında kavga kamerada

Beykoz'da Gülbeyaz Cevizci ve çocukları, evlerinin bir kısmının kendisine ait olduğunu iddia eden yan komşuları tarafından darp edildi. Ailenin yaşadığı dehşet anı kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 14:54 Son Güncelleme: 28.9.2020 15:06 ABONE OL
Beykoz'da komşular arasında kavga kamerada

Olay, Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı. Evin bahçesinde çalışma yaptığı sırada yan komşu tarafından saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Elindeki sopa ile Gülbahar Cevizci'in çocuklarına da saldırı anı kameralara yansıdı.



SALDIRI ANI KAMERADA

Gülbahar Ceviz bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs daha sonra elindeki sopa ile kadına daha sonra oğluna vuruyor. Şahsın kadının darp ederek yere fırlattığı görülüyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.

Beykoz'da dehşet anları kamerada...Kadına sopa ile saldırdı | Video

Dövdükleri adamı 7 metreden aşağı atmışlardı... Şehir eşkıyaları yakalandı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Beykoz'da komşular arasında kavga kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA