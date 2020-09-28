Kübra’ya botoks yapan doktor tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın botoks sonrası ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı. Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden Kübra Boyraz Solmazgil, botoks yaptırdıktan sonra evinde fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi nöbetçi mahkemece serbest bırakılmıştı. Beş kişiden biri olan Erdal D. savcılığın itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alındı. Erdal D. bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın hakkında yeniden yakalama kararı çıkardığı Pratisyen Doktor Öner Ö. de avukatıyla birlikte dün Karşıyaka Merkez Polis Amirliği'ne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemede Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Öner Ö., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.