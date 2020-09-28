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'da soğuk hava deposunda korkutan

’nın Gürsu ilçesinde, sebze ve meyvelerin bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan , itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 23:36 ABONE OL
Bursa'da soğuk hava deposunda korkutan yangın

Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi yakınlarındaki soğuk hava deposunda, saat 21.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tüm depoyu sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma, çevrede geniş çaplı önlem alırken, alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. 10 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın söndürme çalışmalarına depo çalışanları da destek verdi.

1 saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ederken, soğuk hava deposunun bahçesinde bulunan malzemeler ise kullanılmaz hale geldi.

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Bursa'da soğuk hava deposunda korkutan yangın
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