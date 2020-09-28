Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 28 Eylül Salı Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada

Çılgın sonuçları açıklanıyor! Salı Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada

tarihli çekiliş sonuçları için heyecanlı geri sayım bugün sona eriyor. On binlerce şans oyunu tutkunu vatandaş, bugün yapılacak Loto çekiliş sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? İşte, Online idaresinde gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 28.9.2020 19:22 Son Güncelleme: 28.9.2020 19:22 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 28 Eylül Salı Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada

Online tarafından yapılan şans oyunu çekilişlerinde bugün Çılgın var. Şans oyunu tutkunu birçok vatandaş, Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesleri tuttu. Peki, Milli Piyango Online idaresi ile canlı yayında gerçekleştirilecek olan Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte, Pazartesi tarihli Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MPİ İLE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI!

Milli Piyango İdaresi ile gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Çekiliş tarihinin en büyük ikramiyesi bugün yine sahibini arayacak. 64 Milyon TL'lik dev ödülü kazanarak hayallerini gerçekleştirmek isteyenler noter huzurunda yapılacak çekilişin hemen ardından sonuçlara bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilecek.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 28 Eylül Salı Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA ÖDÜL 64 MİLYON TL!

Çılgın 'nun yeni dönemdeki yirmi üçüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda yapılacak. Önceki haftalarda tüm rakamları doğru bilen bir kişinin çıkmaması nedeniyle ödül de 64 Milyon TL'ye kadar yükseldi.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

'nun 63 Milyon TL ödülün olduğu çekiliş bu akşam 21:30'da gerçekleşti.

Kazanan numaralar: 9 14 41 44 49 80 38

MP TV üzerinden canlı izlenebilecek olan tarihi çekilişin sonuçlarına bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 28 Eylül Salı Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada

KURALLAR

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 28 Eylül Salı Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA