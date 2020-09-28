Dövdükleri adamı 7 metreden aşağı atmışlardı... Şehir eşkıyaları yakalandı!

İstanbul Bahçelievler'de 4 kişi araba alım satımı bahanesiyle yanına gittikleri Suriyeli Muhammed Selmo'yu önce araca bindirip bir dere kenarına getirmiş orada da darp edip parasını gasp etmişlerdi. Ardından 7 metrelik duvardan aşağı atılan Selmo polis ekiplerinin sayesinde hayatta kaldı. Yaklaşık 2 ay önce yaşanan olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler sosyal medya da büyük tepki topladı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılanlardan Görkem B. (20) gözaltına alındı ve tutuklandı. İkinci şüpheli ise Gasp Büro Amirliği ekiplerince Silivri'de yakalandı. Şüpheli Serkan K. (20) adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Bahçelievler’de gasp dehşeti! Dövdükleri kişiyi 7 metreden dereye attılar | Video



GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATMIŞTI



Bahçelievler'de 2 ay önce yaşanan olayda 4 kişi otomobil alım satımı bahanesiyle Suriyeli Muhammed Selmo'yu alıkoydu. Önce silah zoruyla para istediler, sonra darp ettiler. Gasp olayına karışan şüpheliler gözaltına alınırken işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Sosyal medyada çok tepki alan görüntülerde dört gaspçının bir kişiyi uzun süre dövüp 7 metre yükseklikten dereye attıkları saniye saniye tespit edildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüphelilerle ilgili yeniden yakalama kararı çıkarıldı.





2 KİŞİ GÖZALTINDAN



Kararın ardından çalışma başlatan Behçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün şüphelilerden Görkem B.'yi gözaltına aldı. Daha önceden 5 suç kaydı olan şüpheli Görkem B. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalışmalara devam eden Gasp Büro Amirliği ekipleri diğer şüphelilerden Serkan K'nin Silivri'de bir adreste olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Serkan K'nın 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.