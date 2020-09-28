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Nedir? ?

Anne ve baba olacağını öğrenen bireyler bebeğinin cinsiyetini de öğrendikten sonra isim arayışlarına başlıyor. Ona hayatı boyunca sesleneceği bir isim verirken bazı kriterkere dikkat eden bireyler ince eleyip sık dokuyor. Kız bebek bekleyen anne, babalar Erva ismi üzerinde de duruyor. Son yıllarda popüler hale gelen bu isim farklılığı ile de tercih sebebi oluyor. nedir sorusun cevabı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Erva isminin anlamı ne demek? Erva ismi Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:45 ABONE OL
Erva İsminin Anlamı Nedir? Erva Ne Demek?

Kız bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan anneler ona vereceği isim konusunda ince eleyip sık dokuyor. Genellikle yakın çevresinden öneri alanlar internet üzerinden de bazı konular hakkında araştırma yapıyor. Erva ismi üzerinde duranlar Erva isminin anlamı nedir sorusuna cevap arıyor. Arapça kökenli olan Erva isminin anlamı ne demek ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? İşte bu isme dair merak ettiğiniz tüm bilgiler!

ERVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erva, letafet ve güzellik anlamını taşımaktadır. Ayrıca çok genç ve güzel insanlar olarak da tabir edilir. Bir diğer anlamında yiğitlik ve cesaret için kullanılan Erva, eski şiirlerde ise susuz veren kimsesizlere su veren güzel kız manasında kullanılmıştır.

Erva ismi taşıdığı güzel anlam ile birçok kişi tarafından kız çocuğuna verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre son yıllarda Erva isminde bir hayli artış olmuştur. Farklı yapısı ile de değişik isim arayanlar için cazip bir isim olarak bakılmaktadır.

ERVA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Erva, Arapça kökenli bir isimdir. Arap toplumunda kız çocuklarına verilen isim olarak kullanılmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır.

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Erva İsminin Anlamı Nedir? Erva Ne Demek?
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