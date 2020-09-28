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İsminin Anlamı Nedir? Eymen Ne Demek?

Anne ve baba olmak için gün sayan bireyler çocuklarına isim arayışlarında birçok kriteri göz önünde bulunduruyor. Koyacağı ismin anlamı başta olmak üzere kulağa hoş gelmesi ve kolay söylenmesi gibi faktörlere dikkat ediyor. Son yıllarda popüler olan ismi de en çok üzerinde durulan isimlerden birisi oluyor. Eymen isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayan anne, baba adayları doğru yerdeler. Etmen isminin anlamı, kökeni ve merak edilen tüm bilgilere haberimizde yer verdik. Peki, Eymen ne demek ve Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:39 ABONE OL
Eymen İsminin Anlamı Nedir? Eymen Ne Demek?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim arayışına giren bireylerin en çok dikkat ettiği unsur o ismin taşıdığı anlamdır. Hem güzel anlamlı olmadı hem de kulağa hoş gelecek bir isim arayanlar erkek bebekleri için Eymen isminin de anlamını merak ediyor. Türkiye'de son yıllarda sıkça tercih edilerek popüler hale gelen Eymen isminin anlamı, kökeni ve merak edilen tüm bilgilere bu başlık altında yer verdik. Peki, Eymen ne demek ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

EYMEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eymen, pozitifenerjiyi temsil eder. Şans ve talih anlamına gelir. Şansı bol olan talihli olarak ifade edilen bu isim Arapça kökenlidir. Eski yüzyıllardan bu yana erkek çocuklarına verilen bir isim olsa da son yıllarda daha popüler hale gelen isimlerden birisi olarak dikkat çekmektedir.

EYMEN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen isimlerden birisidir. Meryem suresinin 52. ayetinde, Kassas suresinin 30. ve Taha suresinin 82. ayetinde Eymen ismi yer almıştır. Allah (C.C) tarafından korunan ve talih verilen kimseleri anlatırken Eymen ismi kullanışmıştır.

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Eymen İsminin Anlamı Nedir? Eymen Ne Demek?
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