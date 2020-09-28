Filyasyon ekibindeki doktorun burnunu kırdılar

BATMAN'DA Covid-19 hastasına ilaç götüren filyasyon ekibinde görevli doktor saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre filyasyon ekibinde görevli doktor E.Y. beraberindeki hemşirelerle Bağlar Mahallesi'nde Kovid-19 hastasına ilaç götürdü. Hastanın bulunduğu binanın kapıcısını maske takması konusunda uyaran doktor ile kapıcı arasında tartışma yaşandı. Otomobile binen doktor uzaklaşmaya çalışırken bina kapıcısı ve beraberindeki iki kişi tarafından araçtan indirilerek darp edildi. Burnu kırılan doktoru bina ve mahalle sakinleri kurtardı. Polis kapıcıyı gözaltına aldı. Kapıcıya yardım eden ve kayıplara karışan iki kişi ise polisin araması sonrası yakalandı.