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Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı!

'da bir turistin 267 bin lira değerindeki saatini gasbeden, yapılan aramada bulunamayan saati yutmuş olabileceği değerlendirilerek, iç beden muayenesi için hastaneye sevk edileceği söylenen şüphelilerden J.E.D., saati makatına sakladığını söyledi. Şüphelinin teslim ettiği , sahibine verilirken J.E.D. ve ona yardım eden O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 18:24 Son Güncelleme: 28.9.2020 18:37 ABONE OL
Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı!

Olay, 25 Eylül 'de Gürsu Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerindeki bir otelde meydana geldi. Otelde konaklayan yabancı uyruklu J.E.D., iddiaya göre, otelde tanıştığı yabancı uyruklu M.A.S.'nin başına yumruk atarak, kolundaki 267 bin TL değerindeki saati aldı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, J.E.D ile diğer şüpheli O.Y.'nin odalarında arama yaptı. Aramada, gasp edilen saat bulunamadı.

Gasbedilen saati yutmuş olabilecekleri değerlendirilerek, iç beden muayenesi için hastaneye sevk edileceği söylenen şüphelilerden J.E.D., saati makatına sakladığını ve çıkarıp, teslim edeceğini söyledi. J.E.D.'nin makatından çıkarttığı saat, polise teslim edildi.
2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Saat ise sahibi M.A.S.'ye iade edildi.

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Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı!
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