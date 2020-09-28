Güney Amerika'dan gelen gemiye uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Güney Amerika'dan İskenderun'a gelecek olan yabancı bayraklı gemiyi riskli olarak değerlendirdi. Bunun üzerine gemi, Türkiye karasularına girdiği andan itibaren gemi takip sistemi üzerinden takibe alındı. Geminin İskenderun Körfezi açıklarında demir atması üzerine de Gümrük Muhafaza ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Açıktaki gemiye çıkan Gümrük Muhafaza Gemi Arama Ekibi, yaşam mahalli, makine dairesi, güverte ve ambarlarda arama yaptı.





5 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ



Arama sırasında 2 numaralı ambar kapağında, mıknatıslı düzenek ile sabitlenmiş paketler bulundu. Paketlerde bulunan toz maddenin, uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu ortaya çıktı. Paketler açıldığında ise 5 kilogram kokain ele geçirildi.



Kokainin piyasa değerinin 3 milyon 750 bin TL olduğu bildirildi. Başlatılan soruşturma devam ediyor.

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