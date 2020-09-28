Gürkan Uygun Hasan Sabbah karakteriyle ekranlara dönüyor: Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakteri Hasan Sabbah kimdir, nasıl ölmüştür?

Hasan Sabbah Rey'den ayrılırken İsfahan, Azerbaycan, Silvan, Mezopotamya, Suriye ve Filistin kıyılarından geçerek Mısır'a ulaşmıştır. Üç sene Mısır'da kalan Hasan Sabbah muhtemelen Bedr el-Cemâli ile aralarındaki bir ihtilaf sebebiyle Kuzey Afrika'ya sürülmüş, Sonra da Suriye'ye ulaşmıştır. 10 Haziran 1081'de İsfahan'a ulaşmış olan Hasan Sabbah dokuz sene boyunca "davet" in hizmetinde İran'ı dolaşmıştır.

Sonrasında kesin olarak bilinen ise Hasan Sabbah'ın yoğun dini çalışmalarından sonra örgütlenmeye başladığı ve Alamut kalesini ele geçirip burada üslenmesidir. Söz konusu kalede 2 bin müridinin yaşadığı söylenmektedir. Dönemin ileri gelenlerine yönelik suikastleri işletmek için fedailerine haşhaş vererek (bu daha çok muhalifleri tarafından uydurulduğu söylense de) onların zihinlerini kontrol ettiği bilinmektedir. Bu yüzden örgütün adı Haşhaşiler olarak anılagelmiştir.



Mayıs 1124'te hastalanıp yatağa düşen Hasan Sabbah, ölümünün yaklaştığını düşünerek halefi olması için Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid'i seçti. Ebu Ali'yi sağına oturttu ve kendisini misyonerlik faaliyetlerinin başına getirdi. Kasranlı Adem'in Oğlu Hasan'ı sağına ve ordularının komutanı Kiya Ebu Cafer'i de önüne oturttu ve onlara imamın gelip devletin başına geçeceği güne dek Kiya Buzrug Ummid'in liderliğinde uyum içinde çalışmalarını salık verdi. Ve 23 Mayıs 1124 Cuma günü öldü.

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Lise yıllarında tiyatro ile tanışan oyuncu 1990 yılında Amatör olarak tiyatroya başlamıştır. Daha sonra Dormen Tiyatrosu'nda Eğitim alan oyuncu; 1996 yılında televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Böyle mi Olacaktı, Tatlı Kaçıklar, 7 Numara, Şapkadan Babam çıktı, Deli yürek adlı dizilerde yer aldı. En çok Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle tanınan Gürkan Uygun; Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık olarak 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırdı. Daha sonrasında bir kaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun 2013- 2015 tarihleri arasında yayınlanmış olan Kaçak adlı dizide Serhat Hakeri canlandırarak oyunculuk hayatına devam etti. Şebnem Ceylan'la evli olan Gürkan Uygunikizler burcudur.