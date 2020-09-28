Gürkan Uygun Hasan Sabbah karakteriyle ekranlara dönüyor: Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakteri Hasan Sabbah kimdir, nasıl ölmüştür?

Tarihi merakların heyecanla beklediği dizi Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam ilk bölümüyle TRT bir ekranlarında yayınlanacak. Dizinin başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Hasan Sabbah hakkında bilgiler araştırmaya başladılar. Peki, Gürkan Uygun'un canlandıracağı Hasan Sabbah kimdir, hangi dönemde ve nerede yaşamıştır? Aşağıda, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi karakterlerinden Hasan Sabbah hakkında bilgiler yer almaktadır.
HASAN SABBAH KİMDİR?
Hasan Sabbah On iki İmam Şiiliği'nin kalesi olan İran-Kum kentinde dünyaya gelmiştir. On İki İmamcı olan babası Kufe'den gelmişti. Rivayete göre Yemen kökenliydi. İnandırıcı olmayan bir söylentiye göre ise kadim Himyer krallarından birinin soyundan geliyordu. Hasan Sabbah'ın doğum tarihi günü gününe bilinmemekle birlikte 11. yy'ın ortalarına rastlar.
Zamanın önde gelen okullarında okuma şansı bulmuştur. Ailesiyle birlikte Rey şehrine gittiğinde burada Şii inancının önderleriyle temas etmiş ve Şiiliği benimsemiştir. Dini çalışmalarını geliştirmek için Fatimiler'in hakim olduğu Kahire'ye gitmiştir. İran'a döndüğünde Selçuklu sarayında yüksek bir memuriyetle işe başlayacaktır. Bu dönemde ünlü Büyük Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün emrinde çalışmaya başlamıştır.
Bazı iddialara göre Nizamülmülk Ömer Hayyam ve Hasan Sabbah birlikte aynı dönemlerde öğrencidirler ve yakın dost olduklarına ilişkin söylenceler de vardır. Lakin bu efsanenin doğruluğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan Nizamülmülk ile Hasan Sabbah arasında yaklaşık 30 yıllık yaş farkı vardır. Diğer yandan bunun doğru olabilmesi için üçünün de Nişapur'da okumuş olması gerekmektedir. Oysa Hasan Sabbah öğrenimini doğduğu kent olan Kum'da ve daha sonra Rey'de yapmıştır.
Hasan Sabbah Rey'den ayrılırken İsfahan, Azerbaycan, Silvan, Mezopotamya, Suriye ve Filistin kıyılarından geçerek Mısır'a ulaşmıştır. Üç sene Mısır'da kalan Hasan Sabbah muhtemelen Bedr el-Cemâli ile aralarındaki bir ihtilaf sebebiyle Kuzey Afrika'ya sürülmüş, Sonra da Suriye'ye ulaşmıştır. 10 Haziran 1081'de İsfahan'a ulaşmış olan Hasan Sabbah dokuz sene boyunca "davet" in hizmetinde İran'ı dolaşmıştır.
Sonrasında kesin olarak bilinen ise Hasan Sabbah'ın yoğun dini çalışmalarından sonra örgütlenmeye başladığı ve Alamut kalesini ele geçirip burada üslenmesidir. Söz konusu kalede 2 bin müridinin yaşadığı söylenmektedir. Dönemin ileri gelenlerine yönelik suikastleri işletmek için fedailerine haşhaş vererek (bu daha çok muhalifleri tarafından uydurulduğu söylense de) onların zihinlerini kontrol ettiği bilinmektedir. Bu yüzden örgütün adı Haşhaşiler olarak anılagelmiştir.
Mayıs 1124'te hastalanıp yatağa düşen Hasan Sabbah, ölümünün yaklaştığını düşünerek halefi olması için Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid'i seçti. Ebu Ali'yi sağına oturttu ve kendisini misyonerlik faaliyetlerinin başına getirdi. Kasranlı Adem'in Oğlu Hasan'ı sağına ve ordularının komutanı Kiya Ebu Cafer'i de önüne oturttu ve onlara imamın gelip devletin başına geçeceği güne dek Kiya Buzrug Ummid'in liderliğinde uyum içinde çalışmalarını salık verdi. Ve 23 Mayıs 1124 Cuma günü öldü.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Lise yıllarında tiyatro ile tanışan oyuncu 1990 yılında Amatör olarak tiyatroya başlamıştır. Daha sonra Dormen Tiyatrosu'nda Eğitim alan oyuncu; 1996 yılında televizyon dizilerinde de rol almaya başladı. Böyle mi Olacaktı, Tatlı Kaçıklar, 7 Numara, Şapkadan Babam çıktı, Deli yürek adlı dizilerde yer aldı. En çok Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolüyle tanınan Gürkan Uygun; Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık olarak 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırdı. Daha sonrasında bir kaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Uygun 2013- 2015 tarihleri arasında yayınlanmış olan Kaçak adlı dizide Serhat Hakeri canlandırarak oyunculuk hayatına devam etti. Şebnem Ceylan'la evli olan Gürkan Uygunikizler burcudur.
Gürkan Uygun'un rol aldığı tiyatro oyunları şunlardır; Atinalı Timon, Yukarıda biri mi var, Testosteron, Bu filmi görmüştüm, Komik para, Muhteşem İkili ve Arapsaçı.
Gürkan Uygun'un oynadığı sinema filmleri şunlardır; Bana masal anlatma, Bizans oyunları, Hepyek, Çakallarla Dans 3, Unutursam Fısılda, Tamam mıyız, Hititya mangala çarkı, Çanakkale Yolun Sonu, Kurtlar vadisi Irak, Çarpışma, Hoşçakal yarın ve Fasulye.
Gürkan Uygun'un oynamış olduğu dizi filmler ise şunlardır; Kaygısızlar, Son Kumpanya, Tatlı Kaçıklar, Bir Demet Tiyatro, Böyle mi Olacaktı, Affet bizi hocam, 7 Numara, Yılan Hikayesi, Deli Yürek, Aşkım aşkım, Çiçek Taksi, Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu, Şapkadan Babam çıktı, Kaçak, Muhteşem Yüzyıl ve Kehribar. Gürkan Uygun ayrıca Afife Jale belgeselinde de yer almıştır.