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Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik direğine çıkınca telef oldu

'nin Darıca ilçesinde hayvanat bahçesinden kaçan maymun, tüm uğraşlara rağmen yakalanamadı. Firari maymun bir süre sonra çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak telef oldu. Maymunu tellerin arasında asılı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Telef olan maymun daha sonra aşağı düştü.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:48 Son Güncelleme: 28.9.2020 15:53 ABONE OL
Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik direğine çıkınca telef oldu

'nin darıca ilçesinde kurulu bulunan faruk yalçın hayvanat bahçesi ve botanik parkı'ndaki barınağından kaçan yavru maymun, yol kenarındaki elektrik tellerine atlayınca akıma kapılıp, telef oldu.

Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik direğine çıkınca telef oldu

Bünyesinde 260 tür ile yaklaşık 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan barınağından kaçarak çevredeki ağaçlara saklanan yavru maymun hayvanat bahçesi görevlilerince yakalanmak istendi.

Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik direğine çıkınca telef oldu

Ellerinde file kepçelerle yavru maymunu kovalayan görevliler onu yakalamayı başaramadı. Bu sırada bulunduğu ağaçtan diğer ağaca zıplayan yavru maymun kendisini yakalamak isteyen görevlilere zor anlar yaşattı.

Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik direğine çıkınca telef oldu

Ağaçtan ağaca yer değiştiren maymun son olarak zıpladığı yol kenarındaki elektrik tellerinde sallanırken ayakları diğer tele temas edince enerji akımına kapıldı.

Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik direğine çıkınca telef oldu

Tellerde bir süre asılı kalan maymun daha sonra aşağıya düştü.

Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik direğine çıkınca telef oldu

Hayvanat bahçesi görevlileri yola kenarına düşüp telef olan maymunu hayvanat bahçesine götürdüler.

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Hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik direğine çıkınca telef oldu
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