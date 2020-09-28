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İş arayan kızlara ! İğrenç mesajlar sonrası yakalandı

'nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 08:43 Son Güncelleme: 28.9.2020 08:46 ABONE OL
İş arayan kızlara cinsel taciz! İğrenç mesajlar sonrası yakalandı

Gebzede sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı.

H.T.nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. H.T.nin sorgusu devam ediyor.

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İş arayan kızlara cinsel taciz! İğrenç mesajlar sonrası yakalandı
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