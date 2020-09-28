İstanbul'da üç katlı villaya uyuşturucu baskını

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 18 ve 24 Eylül tarihleri arasında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Pendik ve Kartal ilçelerinde bir villada ve bazı adreslerde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisini alan emniyet güçleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.

ÜÇ KATLI VİLLA UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Polis ekipleri tarafından üç katlı bir villaya yapılan operasyonda, daralı ağırlığı 188 kilo gelen Hint keneviri bitki parçaları ele geçirildi. Uyuşturucuların yetiştirmesinde kullanılan aydınlatma malzemeleri, güç kaynağı ve havalandırma sisteminden oluşan sera malzemeleri, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ve 2 hassas teraziye ise el konuldu. Operasyonlarda olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emanet Müdürlüğü'ne götürüldü. İki şüpheli, polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.