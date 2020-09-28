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’de garip olay: Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı

'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, evdeki eşyaları sokağa attı, çevredekileri bıçakla tehdit edip bir yandan da pencerenin kenarında kahvaltısını yaptı. İşte akılalmaz olayla ilgili ayrıntılar...

İHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 15:30 Son Güncelleme: 28.9.2020 15:41 ABONE OL
İzmir’de garip olay: Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı

Edinilen bilgiye göre olay, Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi 5654 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., evinin penceresinden sokağa eşyalar atmaya başladı. Evdeki kıyafetleri de yakarak sokağa atan şahıs, eline aldığı bıçakla çevredeki insanlara hakaretler ve tehditler yağdırdı.

İzmir’de garip olay: Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri geldi.

PENCERE KENARINDA ÇAY İÇİP KAHVALTISINI YAPTI

İtfaiye ekipleri, şahsın bulunduğu pencerenin altına hava yastığı açarak atlama ihtimaline karşı tedbir alırken, bir yandan da şahsın bulunduğu evin kapısını açmaya çalıştı. Bu sırada Ş.Y., pencerenin kenarına kahvaltılık malzemeler getirerek yemek yedi.

İzmir’de garip olay: Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı

Bir yandan da çay içen Ş.Y., yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından eve giren polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.Y., işlemlerin ardından hastaneye sevk edileceği ifade edildi.

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İzmir’de garip olay: Eşyaları sokağa atıp pencere kenarında kahvaltı yaptı
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