Aile öyküsü, bazı ilaçların kandaki pıhtılaşma maddesini artırması, kalbin sağlıklı olarak çalışmaması, vücutta yağ oranının yüksek olması, sürekli aynı pozisyonda oturma ve sağlıksız beslenme ve fast food ürünlerinin aşırı tüketimi gibi nedenler kan pıhtılaşmasına yol açmaktadır. Peki, kan pıhtılaşması nedir, nasıl anlaşılır? İşte bilinmesi gerekenler...

KAN PIHTILAŞMASI NEDİR?

Kan pıhtılaşması veya pıhtılaşma, bir kan damarı hasar gördüğünde aşırı kanamayı önleyen önemli bir süreçtir.

Normal koşullarda, kan pıhtıları kan damarındaki kesikler ve çatlakları kapatmak ve kanamayı durdurmak için oluşur. Trombositler (bir tür kan hücresi) ve plazmadaki (kanın sıvı kısmı) proteinler, yara üzerinde bir pıhtı oluşturarak kanamayı durdurmak için birlikte çalışır. vücudunuz yaralanma iyileştikten sonra kan pıhtısını doğal olarak çözecektir. Bununla birlikte, bazen, açık bir yaralanma olmadan damarların içinde pıhtılar oluşur ve çözülmeleri zordur. Bu durum tehlikeli sonuçlara yol açabilir ve doğru teşhis ve uygun tedavi gerektirir.

Aşağıdaki faktörler, kan pıhtısı geliştirme riskinizi artırır:

- Obezite

- Gebelik

- Hareketsizlik (uzun süreli hareketsizlik, uçak veya araba ile uzun yolculuklar dahil)

- Sigara içmek

- Doğum kontrol hapları

- Bazı kanserler

- Travma

- Bazı ameliyatlar

- Yaş (60 yaşın üzerindeki kişiler için artan risk)

- Ailede kan pıhtılaşması öyküsü

- Kronik iltihaplı hastalıklar

- Şeker hastalığı

- Yüksek tansiyon

- Yüksek kolestorol

KAN PIHTILAŞMASI NASIL ANLAŞILIR?

Kan pıhtılaşması vücutta herhangi bir damarda görülebileceği için belirtiler kolay fark edilmez. Farklı bölgelerde oluşan pıhtılaşma bazı rahatsızlıklarla ortaya çıkabilir. Bunlar:

Kalp: Göğüste ağırlık veya ağrı, vücudun diğer bölgelerinde rahatsızlık, nefes darlığı, terleme, mide bulantısı, sersemlik

Beyin: Yüzün, kolların veya bacakların zayıflığı, konuşma güçlüğü, görme sorunları, ani ve şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi

Kol veya bacak: Ani veya kademeli ağrı, şişme, hassasiyet ve sıcaklık

Akciğer: Keskin göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı, nefes darlığı, terleme, ateş, kan öksürme

Karın: Şiddetli karın ağrısı, kusma, ishal