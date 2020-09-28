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? Dibi yanmış çaydanlık temizliğinde etkin ipuçları...

Kahvaltıda ve günün hemen hemen her saatinde tüketilen çay sofraların vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu nedenle sürekli kaynayan çaydanlıklarda zamanla kararma ve parlaklıklarını yitirme sorunu çok sık karşılaşılan bir durumdur. Ancak çay içmesi bir o kadar keyifli iken çaydanlıkların temizliği de aksine sinir bozucudur. Ancak püf noktaları bildiğiniz takdirde temizlerken hem fazla zahmetten kurtulabilir hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz. Peki ? Çaydanlıklar nasıl parlatılır? Dibi yanmış çaydanlık nasıl temizlenir? İşte tüm bu sorularınızın yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.9.2020 13:06 Son Güncelleme: 28.9.2020 13:31 ABONE OL
Karamış çaydanlık nasıl temizlenir? Dibi yanmış çaydanlık temizliğinde etkin ipuçları...

Çay demlikte bir süre beklediğinde sararma ve kararmalar görülebilir. Ayrıca çaydanlıkların dış yüzeyinde lekelenmeler meydana gelebilir ve mat bir görünüm oluşur. Kullanılan temizlik ürünlerinin bıraktığı kalıntılarda çaydanlıklarınızın dış yüzeyinde kirli bir görünüme neden olabilir. Özellikle emaye, aliminyum ve diğer metal çaydanlıklar daha çabuk aşınırlar, çelik çaydanlıklar bu konuda daha kullanışlıdırlar. Tuz çaydanlık temizliğinde oldukça etkilidir. Hatta çaydanlık temizleme suyuna eklenen sirke çaydanlıkların daha pürüzsüz bir temizliğe erişmesine yardımcı olur. Peki kararan çaydanlıklar nasıl temizlenir? İşte pırıl pırıl çaydanlıklar için kimyasallara gerek duymada uygulayabileceğiniz doğal ve etkili tarifler…

KARARMIŞ ÇAYDANLIKLARA ELVEDA DEDİRTECEK KARIŞIMLAR

* Demliğinizin içini parlatmak için limon tuzu kullanabilirsiniz. Çaydanlığın içine 1 yemek kaşığı limon tuzu koyun ve su ilave edin. Daha sonra çaydanlığın içerisindeki bu suyu 15 dakika kadar kaynatın ve su ile durulayın.

* Kaynar suyun içinde erittiğiniz kaya tuzu ve sirke ile hem kararan çaydanlık içlerini ve hem dışını parlatabilirsiniz. Aynı zamanda kaya tuzu ve sirke çaydanlıklarınızı dezenfekte etmek içinde kullanabileceğiniz doğal bir tariftir. Bu tarif çaydanlıklarınızın içindeki kireç sorununu gidermek içinde kullanarak etkili bir temizlik sağlayabilirsiniz.

* Demliğinizin dış kısmını parlatmak için karbonat ve sirkeyi kullanabilirsiniz. Bir miktar karbonat ve sirkeyi karıştırın ve demliğinizin dışını temizleyin.

YANAN ÇAYDANLIK DİBİ NASIL TEMİZLENİR?

Bazen kir pas dışında farklı sorunlarla da karşılaşabilirsiniz. Mesela ocakta unuttuğunuz çaydanlık size asla temizlenemeyecek gibi görünebilir. Eğer çaydanlığınızın dibi yanmışsa o halde vereceğimiz tarifi uygulayın; yanan çaydanlığınızın içine yarım lt. su doldurun, ardından yarım bardak sirke, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz ekleyerek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra süngerle ovarak çaydanlıklarınızı durulayabilir eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz.

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Karamış çaydanlık nasıl temizlenir? Dibi yanmış çaydanlık temizliğinde etkin ipuçları...
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