Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Kartal'da akılalmaz bir olay gerçekleşti. Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan restorana dışarıdan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırıda restoran içerisinde bulunan bir müşteri bacağından yaralandı.

SALDIRGANLAR HIZLA UZAKLAŞTI

Saldırı sonrasında restoran içerisinde panik yaşanırken saldırgan ya da saldırganlar geldikleri araçla hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının olduğu noktaya gelerek araştırma yaptı. Silahlı kişi veya kişileri yakalamak için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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