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'da restorana silahlı : 1 yaralı

İstanbul 'da bir restorana silahlı düzenlendi. Restorana dışarıdan kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından ateş açıldı. Silahlı saldırıda içerde bulunan bir müşteri bacağından yaralandı. Saldırganlar geldiği araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 19:33 Son Güncelleme: 28.9.2020 19:50 ABONE OL
Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Kartal'da akılalmaz bir olay gerçekleşti. Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan restorana dışarıdan kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Yapılan silahlı saldırıda restoran içerisinde bulunan bir müşteri bacağından yaralandı.

SALDIRGANLAR HIZLA UZAKLAŞTI

Saldırı sonrasında restoran içerisinde panik yaşanırken saldırgan ya da saldırganlar geldikleri araçla hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralı ardından hastaneye götürüldü. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının olduğu noktaya gelerek araştırma yaptı. Silahlı kişi veya kişileri yakalamak için ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Kartal'da restorana silahlı saldırı: 1 yaralı
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