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Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti

'nin Gebze ilçesinde internet üzerinden yayınladığı iş ilanıyla genç kadınlara tuzak kurup tacizde bulunan sapık adam gözaltına alınmıştı. Şüpheli H.T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kendisini inşaat firması sahibi gibi gösteren adamın, kendisiyle iletişime geçen kadınlara "yüksek ücret veririm, bunun karşılığında ofis içerisinde her şeyi kabul etmen gerekir" dediği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 11:51 Son Güncelleme: 28.9.2020 12:09 ABONE OL
Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti

'nin Gebze ilçesinde, verdiği ilana iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı.

Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti

Gebze'de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüşüp, yazıştığı kişilere özel asistan aradığını belirterek, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, taciz söylemlerinde bulundu.

Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı.

Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti

Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı.

Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti

H.T.'nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi.

Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., adliyeye çıkarıldı.

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Kendisini inşaat şirketi sahibi gibi tanıtıp kadınları taciz etti
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