Korona halayına rekor para cezası

Şile'de kamp kuran yaklaşık 2 bin genç, korona virüsüne aldırış etmeden festival düzenledi. Festivalde sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin el ele halay çekerek, göbek atması pes dedirtti. Festivale katılan yaklaşık 2 bin kişi korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Gençlerin arabaların üzerine çıkarak dans ettiği görüldü. Havadan görüntülenen festivaldeki görüntüler izleyenler tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan festivalin düzenlendiği alanın çöplerle dolu olması dikkat çekti. Kamp alanının belediye ekipleri tarafından temizlenmediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından Jandarma ekipleri kamp alanında cezai işlem uyguladı. 34 kişiye maske takma kuralına uymamaktan toplamda 30 bin 600 lira, 49 kişiye yüksek sesle müzik dinlemekten toplamda 19 bin 208 lira, 29 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan toplamda 26 bin 100 lira genel toplamda 112 kişiye 75 bin 908 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Jandarma Trafik Timleri, 13 adet araç trafikten men edilerek 6 sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı. 37 kişiye diğer trafik suçlarından cezai işlem uygulanarak toplamda 34 bin 415 lira idari para cezası uygulandı.