Lina İsminin Anlamı Nedir? Lina Ne Demek?

Anne ve baba olmaya hazırlanan bireyler kız çocuklarına verecekleri isim için yakın çevresinden öneri almasının yanı sıra internet üzerinden de bazı kriterlere göz atıyor. Bu kriterlerden en önemlisi ise ona verecekleri ismin ne anlama geldiği oluyor. Lina ismini kız çocuklarına vermek isteyenler Lina isminin anlamını öğrenmek için doğru yerdeler. Özellikle son yıllarda giderek popülerleşen isimlerden birisi olan Lina isminin anlamı nedir ve Lina ismi Kur'an'da geçiyor mu sorularının cevabına haberimizde yer verdik. Peki, Lina ne demek?

LİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yapılan araştırmalara göre bu ismin özellikle son yıllarda giderek popüler olduğu ve birçok kişi tarafından tercih edilen kız isimlerinden birisi olduğu belirtiliyor. Kız çocuğuna farklı bir isim vermek isteyen kişiler Lina isminin anlamı bu başlık altından öğrenebilecekler.

Eski Yunan'da olimpiyat oyunlarında kazananlara verilen, zeytin ağacı dallarından ve yapraklarından yapılma taça Lina ismi verilmektedir. Bu isim unisex yapısı ile hem erkek hem de kız çocuklarına verilebilir bir isim olsa da genellikle kız çocukları için tercih edilmektedir.

Arapça kökenli olan Lina isminin anlamı 'hurma' olarak tabir edilir. Günümüzde beğenilerek verilen isimlerden birisidir.

LİNA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Lina, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Haşr suresinin 5. ayetinde geçmektedir. Lina, burada yumuşak hurma ağacı anlamını taşımaktadır.