Makyaj hileleri ile yüz inceltme işlemi nasıl yapılır?

Makyaj hileleri ile kusursuz, zarif ve narin bir görünüme kavuşmanız oldukça kolay. Öyleyse yüzünüzü nasıl incelteceğinizi, en beğendiğiniz özelliklerinizi nasıl ortaya çıkarabileceğinizi ve orantılı bir görünüm için neler yapmanız gerektiğini şimdi sizlerle paylaşacağız. İşte makyaj hileleri ile yüz inceltme işlemi…

YÜZ İNCELTEN MAKYAJ HİLELERİ

-Açık renkler daima özelliklerinizi öne çıkarırken koyu makyaj tonları geri iter. Cilt tonunuzdan bir veya iki ton daha koyu bir pudra ya da fondöten, mat bir broznlaştırıcı ve parlak bir vurgulayıcı ile yüz hatlarınızı ortaya çıkarmanız mümkün.

-Yanaklarınızı vurgulamak için cildinizin doğal renginden daha koyu bir fondöten ya da bronzer ile yanağınızın ortasından kulağınıza çapraz bir çizgi çekerek daha ince yanaklar yanılsamasını yaratın. Yanak çizginizi en iyi şekilde bulmak için dudaklarınızı büzerek yanaklarınızdaki dokuları ortaya çıkarın ve fırça ile dağıtın. Kontür gölgenizi ne kadar yüksek belirlerseniz elmacık kemikleriniz de o kadar çok ortaya çıkabilir. En iyi şekilde kontürü ortaya çıkarmanın diğer bir yolu ise elmacık kemiklerinin üzerine son olarak bir vurgulayıcı uygulamaktır.

-Daha ince bir burun için burun deliklerinize ulaşmadan köprünün kenarlarından aşağıya doğru ince bir kontur çekin. Burnunuzun her iki yanından ince bir çizgi çektikten sonra karıştırma fırçanızı kullanın. Daha sonra burnun üstüne kaşlarınızın arasından başlayarak açık bir pudra ile çizgi çekin ve fırçanızla karıştırın. İsterseniz aydınlatıcı ile elmacık kemiklerinizin üzerine, çeneye ve alına uygulayarak bu kısımları da vurgulayabilirsiniz.

-Makyajınızı tamamlamak için çene çizginiz boyunca bronzlaştırıcı uygulayın ve iyi bir kontür oluşturmak için gölgeyi karıştırın.

Yüzünüzü daha ince göstermek için uygulayabileceğiniz diğer bir yöntem ise dikkatleri rujunuza yoğunlaştırmaktır. Açık pembe ya da kırmızı bir ruj kullanın ve üzerine hafif bir parlatıcı sürerek yanaklarınızı geri plana itebilirsiniz. Bunun yanı sıra dikkat çekici bir göz makyajı da yaptığınız kontürleme tekniğini gizlemeye yardımcı olabilir.