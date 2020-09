Makyajla gözler nasıl daha çekik yapılır? Göz farı ile ruj uyumu nasıl olmalı?

Doğru bir uygulamanın ardından daha güzel bakışlara ve çekici bir göz makyajına sahip olabilirsiniz. Gözleriniz belirginleştirmek için gereken en önemli nokta tonların uyumudur. Makyaj çantanızı inceleyerek birbirine eşleştireceğiniz far ve rujları şimdi bulabilir hatta yenilerini demeniz için size ilham verici olabilirler. Ayrıca far seçimi, eyelenir ve maskara kullanımı da gözlerinizin şekline direkt etki eder. İşte daha çekik ve etkileyici gözler için öneriler ve en iyi göz farı - ruj kombinasyonlardan bazıları...

ÇEKİK GÖZLER İÇİN MAKYAJ UYGULAMALARI

FAR UYGULAMASI

Gözleri çekik göstermek için farı daha çok dış köşelerde vurgulamalısınız. Göz kapağınızın tamamına açık renkli bir far uyguladıktan sonra göz kapağının katlanma çizgisine koyu renkli bir far sürerek dağıtmanız gerekir. Farın kalıp gibi gözükmemesi için fırça ile dağıtmaya özen gösterin. Son olarak gözün dış kısmından hafifçe kaşınıza doğru koyu bir far uygulayıp kaşınıza doğru dağıtın. Farı yoğun olarak kaşınıza doğru kaldırmanız oldukça önemlidir.

EYELİNER KULLANIN

Eyeliner göz makyajında en çok tercih edilen makyaj ürünlerinin başında gelir ve neredeyse tek başına gözlerinizi istediğiniz şekle sokmaya yardımcı olan bir makyaj malzemesidir. Çekik bir göz makyajı için eyeliner çekerken ince uçlu eyeliner kullanmalı ve sürmeye her zaman kuyruk bölümünden başlanmalıdır. Kuyruğu oluşturduktan sonra kirpik dibine yakın olacak şekilde ince bir çizgi çekerek göz pınarına kadar devam etmeniz gerekir. Gözlerinizi daha çekik göstermenizin diğer bir yöntemi ise kuyruk bölümünde daha kalın göz pınarına doğru incelen bir eyeliner çekmenizi öneririz. Kuyruğu yukarı doğru bakacak şekilde olursa göz yapınızda doğrudan yukarı kalkacaktır.

MASKARA KULLANIMI

Göz yapınızı makyajla yukarı kaldırmak için doğru bir teknikle uygulamak şarttır. Bunun için maskarayı uygulayın ve sonra dış köşelere yoğunluk vererek gözlerinizin çekik görünmesini sağlayabilirsiniz. Maskarayı uygularken dipten uca uygulamaya özen gösterin ve dış kısımlara geldiğinizde maskaranızı hafifçe döndürerek bu alanda yoğunluk sağlayabilirsiniz.

HANGİ GÖZ FARI İLE RUJ UYUMLUDUR?

SICAK RENKLER

Kırmızı, sarı ve turuncu, mat veya parlak rujlarla her türlü nude tonlar mükemmel görünür. Ancak turuncu gölgeleri pembe, şeftali veya turuncuyla şeftali tonlarını turuncu ile sarı tonlarını ise pembe veya kırmızı dudaklarla eşleştirebilirsiniz.

PASTEL TONLAR

Gözlerinize pastel bir far sürmek istiyorsanız, dudaklarınıza pembe, ten rengi veya lila gibi açık renklerdeki rujları kullanabilirsiniz.

KAHVERENGİ TONLAR

Kahverengi bir far için pembe, fuşya, turuncu, kırmızı ve bordo renkleri kullanabilirsiniz. Özellikle gece davetleri için kahverengi dumanlı bir göz makyajı mükemmeldir.

ALTIN RENKLER

Altın, gece için idealdir ve biraz parıltı istiyorsanız sıcak bir ışıltı yaratacaktır. Bu renk far için turuncu, kırmızı ve bordo tonları idealdir.

ÇARPICI RENKLER

Soğuk tonlarda göz makyajı yaparken gölgeleri pembe, ten rengi, mor ve fuşyalarla tamamlayın. Mor bir göz farı pembe veya mor rujlarla harika görünür. Mavi, yeşil gibi olanlar ise nude renklerle daha iyi durabilir. Fuşya göz farı kullandığınızda ise fuşya ve pembe tonlarındaki rujları kullanabilirsiniz.

SİYAH, BEYAZ, GRİ

Harika bir dumanlı göz makyajı için bu üç renk göz farı harikalar yaratır. Gece makyajı için idealdir, ancak basit haliyle gündüz makyajında da kullanıldığında mükemmel durabilir. Dudaklarınız için bütün renkler uygundur. Ancak yoğun bir göz makyajı için daha sade rujlar daha doğal bir görünüm kazandırır.