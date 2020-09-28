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Metrobüste skandal görüntüler! Hem sigara içti...

Beylikdüzü'nden yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonunun kamerasına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.9.2020 10:36 Son Güncelleme: 28.9.2020 10:42 ABONE OL
Metrobüste skandal görüntüler! Hem sigara içti...

Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti.

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Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.


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Metrobüste skandal görüntüler! Hem sigara içti...
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