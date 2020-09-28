Midye sevdası 8.500 yıllık çıktı!

2003'te bulunan Yeşilova Höyüğü, İzmir'in tarihini değiştirdi. Daha önceleri İzmir'de ilk yerleşimin yaklaşık 5 bin yıl önce bugünkü Bayraklı'da kurulduğu, üç bin yıl önce de şehrin Kadifekale tarafına taşındığı düşünülüyordu. Ancak Bornova'daki Yeşilova Höyüğü'nün bulunmasıyla İzmir'in tarihinin 8 bin 500 yıl önceye kadar uzandığı anlaşıldı. Kazıların başkanlığını yürüten Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Zafer Derin, "İlk kazılara başladıktan sonra buradaki bulgular yardımıyla kentin 8 bin 500 yıl önceye kadar giden belki daha eskiye gidebilecek bir geçmişe sahip olduğunu gördük" dedi. Derin, Yeşilova Höyüğü'nün yaklaşık 300 metre kuzeyindeki Yassıtepe ve İpekli Kuyu ile birlikte bölgede üç ayrı tarih öncesi yerleşim olduğunu söyledi. Söz konusu bölgelerin bugünkü şehrin içinde olmasının da büyük önem taşıdığını vurgulayan Derin, İzmir'in Ankara ve İstanbul gibi şehirlere kıyasla daha eski geçmişe sahip olduğunun altını çizdi.Derin, ilk İzmir olarak tanımladığı Yeşilova Höyüğü'ndeki kazılardan şu ana kadar elde edilen bulguları şöyle özetledi: "İlk İzmirliler, günümüzdeki İzmirlilerden çok farklı değillerdi. Bir kere yaşam tarzı olarak birbirinden ayrı, kırma çatılı evlerde yaşıyorlar. Anadolu'da Çatalhöyük gibi değiller. Her evde çanak, çömlek hatta dokumacılık içeren bir üretim olduğunu görüyoruz. Midyeyi çok seviyorlar. Kabuklarını da hem takı hem de çanak, çömleklere katkı olarak kulanmışlar. Balık avlamayı seviyorlar. Yaptığımız çalışmalarda çupra kemikleri bulduk. Balık ağı ağırlıkları bulduk."