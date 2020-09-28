Milli güreşçi yüzüğü drone’la indirdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde milli güreşçi Ali Cansev, drone ile indirdiği yüzük kutusunu verdiği nişanlısına evlilik teklifi yaptı. Finike'de yaşayan 33 yaşındaki Cansev, Kaş'ta turizmci nişanlısı Huri Sevim Yaşar'ı (30) otelinde ziyaret etti. Bir süre sohbet eden Cansev, içtikleri kahvenin ardından otelin önüne çıkardığı nişanlısına drone ile evlilik yüzüğünü uzattı. Kurdeleye bağlı yüzüğü görünce şaşkınlık yaşayan Yaşar, evlilik teklifine "evet" diyerek karşılık verdi. Yaşar, "Çekim yapılıyor sandım" derken, Cansev ise "Daha önce paraşütle atlayış yaparken evlenme teklifi etmeyi planladım. Ancak aksilikler nedeniyle başarılı olamadım" ifadelerini kullandı. AA