Mina İsminin Anlamı Nedir? Mina Ne Demek?

Kız isimleri arasında en çok dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Bebeğine daha farklı bir isim koymak isteyenler tarafından tercih edilir. Okunuşu bakımından kolay olması ve kulağa hoş gelmesi bu ismin tercih edilmesinde önemli pay sahibi olmaktadır. Mina isminin anlamı ise bu noktada en çok merak edilen konuların başında yer alır. Anne ve baba adayları Mina ismini vermeden Mina isminin anlamı ne demek sorusuna bu başlık altından ulaşabilecek. Mina isminin anlamı hakkında tüm detaylara haberimizde yer verdik. Peki, Mina ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

MİNA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Son yıllarda bebek sahibi olmayı bekleyen kişiler farklı isimler belirlemeyi tercih etmektedir. Mina ismine çok sık rastlanılmasa da özellikle son dönemde birçok kişi tarafından tercih edilen kız isimlerinin başında yer alır.

Mina, Arapça kökenlidir. Afgan dili, Nepal ve Estonca dillerinde de kullanılan bir sözcüktür. Mekke'de bir bölgenin ismidir. Günümüzde hacda ziyret edilen bu bölgede hacılar şeytan taşlama yapmaktadır.

Nepal dilinde çok değerli anlamına gelen Mina, Afgan dilinde ise aşkı ifade eder.

MİNA KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de yer almayan sözcüklerden birisidir. Arap toplumunda yeni doğan kız çocukları için sıkça tercih edilen isimler arasında yer alır.